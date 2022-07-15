إصابة 7 أشخاص في حادث سير بالغربية

شهد طريق طنطا - القاهرة، الزراعي بنطاق مدينة طنطا، حادث سير بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة في الجسد.

نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، بواسطة سيارات الإسعاف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على طريق طنطا - القاهرة الزراعي، وإصابة مستقليها، بإصابات بالغة.

على الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث الجنائية ومرور الغربية ، وسيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 7 أشخاص، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة، بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد السائق ما أسفر عن اصطدامه بالسيارة الأخرى، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي من أجل تلقي العلاج اللازم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.