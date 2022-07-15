التنمية المحلية: إجراءات ضد المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة بالمحافظات

تابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوإلى مع المحافظين تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، كما اطمأن على انتظام حركة نقل الركاب في جميع المواقف والالتزام بخطوط السير وعدم حدوث أي مخالفات لاستغلال المواطنين.

شعراوي: جولات ميدانية على المواقف

وأشار شعراوي، في بيان له، إلى قيام عددا من المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات، بجولات ميدانية ومفاجئة على مواقف السيارات لإحكام الرقابة علىها والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو محاولات لاستغلال المواطنين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن العمل بجميع المواقف الداخلية والإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، يسير بانتظام، وستواصل الأجهزة التنفيذية المتابعة والجولات الميدانية على مدار اليوم، للتأكد من عدم حدوث أي مخالفات وتطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس كما تم الإعلان عنها من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

غرفة العمليات تتابع تطبيق التعريفة الجديدة

وأضاف شعراوي، أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تعريف جميع المواطنين بالتعريفة الجديدة قبل بداية الأسبوع، موجها باستمرار الإعلان عن التعريفات الجديدة لركوب السيارات عبر الملصقات واللافتات الموجودة داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، و صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بها.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها سواء رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة من المحافظات لخطوط السير، أو تقسيم المسافات واستغلال المواطنين.