تفاصيل تعريفة خطوط النقل العام والجماعي بالقاهرة الكبرى

اعتمدت محافظة القاهرة تعريفة الركوب الجديدة لخطوط هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، بالنسبة لتذكرة أتوبيسات النقل العام العادية، والتي كانت 5 جنيهات، ارتفع سعر التذكرة ليصبح 5.5 جنيه، فى 176 خط أتوبيس، أما أسعار تذاكر الأتوبيسات العادية، والتي كانت تعريفتها 7 جنيهات، تم زيادة التذكرة إلى 7.5 جنيه، فى 33 خطاً، وبالنسبة للأتوبيس المكيف التابع لهيئة النقل العام، أصبحت تذكرته 10.5 جنيه، أي بزيادة لا تتجاوز نصف جنيه على التذكرة في جميع الخطوط على مستوى القاهرة الكبرى.

خطوط النقل الجماعي

وفيما يتعلق بتعريفة الركوب لخطوط النقل الجماعي، والتي تشمل مينى باص عادي، حيث التذكرة 5.5 جنيه، والميني باص المكيف سعر التذكرة 10.5 جنيه، والأتوبيس المكيف سعر التذكرة، بعد الزيادة 12.5 جنيه، وقال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، ان تذكرة أتوبيسات النقل العام تعمل لخدمة المواطنين، ولا تتعدى زيادة التذكرة 50 قرشاً على كل خطوط النقل العام.

أسعار خطوط «السرفيس» بالقاهرة

وفيما يتعلق بأسعار تعريفة الركوب لخطوط مركبات «السرفيس» بالقاهرة، بعد تحريك أسعار البنزين والسولار، فأصبحت كالتالي:

- خط عزبة خير الله - بحيرة عين الصيرة - السيدة عائشة: التعريفة 3 جنيهات.

- خط السيدة عائشة - الملك الصالح - الجيزة: التعريفة 3 جنيهات.

- خط السيدة عائشة - البساتين - مزرعة البط: تعريفة الركوب 3 جنيهات.

- خط السيدة عائشة - النافورة - المقطم: التعريفة 4 جنيهات.

- خط السيدة عائشة - كارفور - القطامية: التعريفة 5.25 جنيه.

- خط حلوان - جامعة حلوان: 2.75 جنيه.

- خط حلوان - الروضة - الجيزة: 5.75 جنيه.

- خط حلوان - المعصرة - المعادي: 3.25 جنيه.

- خط 15 مايو - السيدة عائشة - العتبة: 7.25 جنيه.

- خط عين حلوان - مساكن الزلزال: 2.75 جنيه.

- خط حلوان - مساكن أطلس - المشروع الأمريكي: 2.75 جنيه.

- خط حلوان - السيدة عائشة - العتبة: 5.75 جنيه.

- خط حلوان - منشأة ناصر - أحمد حلمي: 7.25 جنيه.

- خط حلوان - فم الخليج - أحمد حلمي: 7.25 جنيه.

- خط حلوان - رابعة - العبور: 10 جنيهات.

- خط حلوان - رابعة - مدينة السلام: 9 جنيهات.

- خط حلوان - فم الخليج - عبدالمنعم رياض: 5.25 جنيه.