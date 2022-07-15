خطوات الـ استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي.. اعرف التفاصيل

من أبرز الكلمات التي يبحث عنها أولياء الأمور على محرك جوجل، هي الاستعلام عن نتيجة التقديم للصف الأول الابتدائي، وذلك بعد انتهاء فترة التقديمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ليستمر فيها التقديم على رابط الوزارة لمدة شهر كامل، في جميع المحافظات المختلفة.

الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من الممكن لأولياء الأمور أن يستعلموا عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي، من نفس الرابط الذي تم تقديم الأوراق عليه.

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي، من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك بعد إنشاء حساب رسمي على بوابة مركز المعلومات وهو نفس الحساب الذي أنشاه أولياء الأمور وقت تقديم طلبات القتديم للصف الأول الابتدائي، ومن المُقرر أن يتم فحص ملفات تقديم الطلاب بشكل متتابع، لمعرفة نتائج قبول الطلاب في المرحلة الابتدائية، والتأكد من مدى تطابق الشروط على كل طالب.

رابط استعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي

للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2023، يتبع التالي:

1- الدخول على بوابة مركز المعلومات من خلال الرابط التالي من «هنــــــــا».

2- إدخال الرقم القومي لولي الأمر.

3- إدخال كلمة المرور التي سبق ووضعها ولي الأمر خلال عملية إنشاء حساب له على بوابة مركز المعلومات.

4- الضغط على خدمات ولي الأمر.

5- الضغط على نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي 2022.

6- كتابة الرقم القومي الخاص بالطفل والمدون بشهادة الميلاد الكمبيوتر الخاص به والمكون من 14 رقما.

7- ثم كتابة الرقم السري الخاص بالحساب.

8- واخيرًا الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم للطفل في الصف الأول الابتدائي.