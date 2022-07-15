مستثمرو السياحة: بعض فنادق شرم الشيخ سجلت إشغالات 100%خلال العيد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن متوسط نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال إجازات عيد الأضحى تراوح بين 70 و80%، موضحًا أن نسب الإشغال ببعض فنادق المدينة خلال نفس الفترة سجل نحو 100%.

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن»، أنه رغم عدم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة حتى الآن إلا أن إجازات عيد الأضحى المبارك شهدت تواجد أعداد لا بأس بها من المواطنين المصريين بفنادق شرم الشيخ، موضحًا أنه بداية من الخميس المقبل الموافق 21 يوليو، سيرتفع عدد السياح المصريين القادمين للمدينة بشكل كبير.

زيادة أعداد السياح خلال الربع الأخير من 2022

وأشار إلى أنه بالتزامن مع وجود مصريين بالمدن السياحية بجنوب سيناء خلال إجازات عيد الأضحى، كانت هناك أعدادًا جيدة من السياح الإيطاليين فضلاً عن السياح القادمين من الدول المجاورة لشرم الشيخ، لافتًا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في أعداد السياح الوافدين لشرم الشيخ لا سيما خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وأوضح «عبداللطيف» أن المقصد السياحي المصري سيكون أحد أهم المقاصد التي سيزورها الأتراك خلال فصل الشتاء المقبل، لافتًا إلى أن هناك شركات سياحة تركية بدأت الاستعداد من الآن لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة بداية من أواخر شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن تلك الرحلات سيكون عددها كبير.

«عبداللطيف»: قدوم الأتراك لمصر بأعداد كبيرة مسألة ليست صعبة

وتابع عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء: «الأجواء بالدول الأوروبية خلال الشتاء تكون شديدة البرودة وربما تصل إلى حد الجليد، لذا يلجأ السياح الأتراك إلى زيارة الدول التي يكون الجو معتدلًا بها، وستكون مصر من بينها هذا العام»، لافتًا إلى أن شركات السياحة التركية تمتلك أسطولًا ضخمًا من الطائرات التي تستخدم لنقل السياح، ما يجعل قدوم الأتراك لمصر بأعداد كبيرة مسألة ليست صعبة، خاصة أن المسافة بين شرم الشيخ والغردقة والمدن التركية لا تتعدى 4 ساعات.