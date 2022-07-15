عودة الرايات الخضراء في شواطئ الإسكندرية بعد أسبوع من عدم الاستقرار

عاد الهدوء والاستقرار لشواطئ الإسكندرية بعد أسبوع كامل من ارتفاع الأمواج وغرق عدد من المواطنين، وذلك بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكدت الإدارة في بيان لها، على عودة الرايات الخضراء وارتفعت على شواطئ القطاع الشرقي لتحل محل الرايات الصفراء والحمراء بعد أيام من عدم استقرار البحر، ليطمئن المواطنين من نزولهم البحر والاستمتاع بجمال شواطئ الإسكندرية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجة حرارة الإسكندرية اليوم 30 درجة فيما وصلت درجة الرطوبة إلى 55% وبلغت سرعة الرياح إلى 19 كم مما يدل على هدوء البحر واستقرار حالة الأمواج لاستحمام آمن للزوار.

تحذيرات نزول شواطئ الإسكندرية

وأكدت الإدارة في البيان على ضرورة الالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين لتجنب أي حادث والاستمتاع بيوم هادئ وممتع للمصطافين.

فيما جددت تحذيراتها حول عدم السماح بالتعرض للاستغلال من خلال دفع إكراميات للعاملين، وأن جميع خدمات الشاطئ مجانية حتى لا يتعرض المصطافين للاستغلال والابتزاز، وأكدت أن غرف خلع الملابس ودورات المياه مجانية، ونبهت على المحافظة على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء القمامة به.

والجدير بالذكر، يبلغ عدد شواطئ الإسكندرية 6 شواطئ عامة هي «شاطئ ميامي، الهانوفيل، السرايا، جليم، المكس وشاطئ شهر العسل»، وثمن تذكرة الدخول 5 جنيهات للفرد مع شمسية وكرسي، ودخول دورة المياه وغرف خلع الملابس مجانا.