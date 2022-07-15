مصرع فرد أمن سقطت عليه بوابة جراج تابع لمدينة الخصوص.. «المفصلات بايظة»

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة فرد أمن لقي مصرعه إثر سقوط بوابة جراج سيارات جمع القمامة، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث وسؤال شهود عيان الواقعة واستدعاء المسؤولين عن الجراج وتشكيل لجنة لبيان سبب الحادث وملابساته ومعاينة البوابة وهل كانت متهالكة من عدمه.

تفاصيل الواقعة

وكان فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، قد لقي مصرعه إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه جرى نقل الجثة لمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي وشكلت لجنة فنية لمعاينة الحادث وبيان سبب وملابسات سقوط البوابة وهل هي متهالكة من عدمه.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد بورود بلاغ من مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة باستقبال شخص جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث التي توصلت من المعاينة المبدئية وجود تلف في مفصلات البوابة، ما أدى لسقوطها خلال استخدمها.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة «م ح ع»، 58 سنة، فرد أمن بمجلس مدينة الخصوص، مقيم بدائرة القسم، إثر سقوط البوابة الحديدية الخاصة بجراج سيارات جمع القمامة بالمجلس عليه، وأوضحت التحريات تلف مفصلات البوابة الحديدية، ما أدى إلى سقوطها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

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