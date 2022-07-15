لحل المشكلات الطبية.. 200 طالب يتنافسون في الأولمبياد الخامس للحاسبات

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، لوضع اللمسات الأخيرة لتحضيرات الأولمبياد الخامس بقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي، المقرر انعقاده يوم الأربعاء المقبل، الموافق 20 يوليو الجاري، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة إيمان ثروت رئيس قطاع الحاسبات.

استعدادات مكثفة لانطلاق الأولمبياد الخامس للحاسبات

أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان بالاستعدادات المكثفة لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، من أجل إقامة الأولمبياد الخامس، الذي يبرز جهود مواكبة الثورة الصناعية، ويوضح مدى استعداد الجامعات لمواكبة تطبيقاتها المختلفة، والاستجابة للتحديات التكنولوجية الحديثة، وكيفية إعداد أجيال جديدة قادرة على التطور والتعامل مع سوق العمل فى المستقبل.

وأكد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة يسعدها استضافة هذه الفعالية المهمة، إذ تحرص الجامعة على تنظيم الفعاليات الطلابية، التي من شأنها تطوير قدرات ومهارات الطلاب، وبصفة خاصة في بيئة تنافسية من شأنها تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع.

بناء قوى بشرية تكون قاطرة التنمية

قالت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن قيادات الجامعات وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حريصة على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية، تلحق مصر بالثورة الصناعية والمعلوماتية.

وأوضح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء بجامعة حلوان، أن الأولمبياد هو منتدى سنوي يعقد برعاية لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للجامعات، بالتعاون مع كليات الحاسبات، وقد تم تنظيمه سابقا من قبل جامعة كفر الشيخ، ثم المنصورة، ثم أسيوط، وكان آخرها الأولمبياد الرابع في فبراير 2020، بجامعة بنها، ثم حدث توقف، بسبب جائحة كورونا.

200 طالب من 24 جامعة

وأعرب الدكتور أسامة إمام، عن سعادته لاستضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، فعاليات الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث يشارك في مسابقة الأولمبياد 24 جامعة حكومية وخاصة، وبمشاركة 200 طالب، ويتضمن موضوع المسابقة هذا العام تصميم وتنفيذ تطبيقات في المجال الطبى، وسوف يعرض من خلال المسابقة حلول للعديد من المشكلات الطبية.

ويشهد الأولمبياد الخامس مشاركة المؤسسات والشركات العاملة بمجال الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إذ يرعي الأولمبياد الخامس مؤسسة ITIDA وشركة Next وشركاء النجاح Orange & Pravica & GETIN Technology.

وأوضحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان ورئيس الأولمبياد، أنها شرفت بأن يسند لها تنظيم هذا الحدث المهم، وأنها تسعى وفريق العمل معها، إلى التميز، وأن يقدموا الأولمبياد بشكل مختلف عن الدورات السابقة، إذ يجري حاليا تقييم المرحلة الأولى من المسابقة، بعد أن رفع المشروعات للجامعات المشاركة على موقع الأولمبياد الخامس المنشئ خصيصا لهذا الحدث، مساء يوم 7 يوليو 2022، وسوف يعقد تقييم المرحلة الثانية من المسابقة يوم الأربعاء 20 يوليو الجاري، بمشاركة كوكبة مميزة من المحكمين، حيث يشارك في التحكيم الدكتور وليد سروجي عميد كلية الطب بجامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، الدكتورة نانسي سالم وكيل التعليم والطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان، والدكتور أحمد الوريث مدير تطوير الأعمال بشركة NEXT، ومجموعة من الأساتذة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.