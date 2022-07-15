عاصي الحلاني يرقص الدبكة اللبنانية على أغنية «الهوارة» في حفل قبرص

أشعل النجم اللبناني عاصي الحلاني، الأجواء في حفله الغنائي بقبرص، ضمن ليالي «إكسترا فاغانزا» بحضور المئات من جمهوره وعشاقه.

عاصي الحلاني يرقص الدبكة على الهوارة

قدم الحلاني في الحفل نخبة من أشهر أغنياته، منها: بحبك وبغار وضحكة حبيبي ويا طير، كما قدم أغنيته الشهيرة الهوارة التي شهدت رقصه فيها على الدبكة اللبنانية.

عاصي الحلاني يشدو في قبرص

يذكر أن أغنية عاصي الحلاني الجديدة «ضحكة حبيبي»، التي طرحها نهاية يونيو الماضي، حققت ما يزيد على 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبدالرضا وسليم سلامة وتقول كلماتها:

ضحكة حبيبي بالدني

مين قال اني بزعلو

يا ضحكة غللي واسكني

لا تتركي الوج الحلو

لو مرة قلبي زعلك

ضل ابتسم

ما ابخلك

خلي الزعل فيي انا

والضحكة يا عمري الك

آخر البومات عاصي الحلاني

جدير بالذكر أن آخر ألبومات عاصي الحلاني، هو «كل الفصول» الذي تضمن 11 أغنية.