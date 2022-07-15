مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادات في الفيوم

أعلنت عدة محافظات عن مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادات للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي تنطلق بدءاً من غداً السبت الموافق 16 يوليو وتنتهي 10 أغسطس، وفقاً لجداول امتحانات الدور الثاني التي أعلنت عنها عدة محافظات، فيما بدأت امتحانات الدور الثاني للصفين الخامس والسادس الابتدائي وما يعادلهما منذ الأربعاء الماضي.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادات بمحافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها في كل مكان.

مواعيد امتحانات الدور الثاني

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حول مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادات، فإنّه يجرى الآن إعداد جداول امتحانات الدور الثاني، على أن يتم الإعلان عنها يوم الأحد المُقبل، ليتمكن كل طالب راسب من معرفة موعد امتحان الدور الثاني في المادة التي رسب فيها.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

ومن المقرر أن تُعقد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادات، وفقاً للمواعيد التي سيجرى الإعلان عنها مطلع الأسبوع المُقبل، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية اللازمة، بدءاً من تعقيم اللجان، ومروراً بارتداء الكمامة الواقية، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل أن يدخلوا إلى اللجان، منعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين التلاميذ والطلاب.

استعداد الطلاب للدور الثاني

ويستعد طلاب المراحل التعليمية المختلف، لمواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع صفوف النقل والشهادات، بمراجعة ومذاكرة دروسهم حتى يتمكنوا من النجاح والانتقال إلى المرحلة المقبلة في دراستهم، حيث يذاكرون دروسهم ويستعدون لحين إعلان مديرية التربية والتعليم عن موعد امتحان الدور الثاني حتى يكونوا على أتم الاستعداد لأداء الامتحانات وفقاً للجداول المحددة، كما يحرص الطلاب على الحصول على أرقام جلوسهم والحضور قبل الامتحان بوقت كاف.