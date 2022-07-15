مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف بمحافظة الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي «2021-2022» لجميع الصفوف بمحافظة الجيزة.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب محافظة الجيزة

وأكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في تصريحات صحفية، أنه سيتم بدءا امتحانات الدور الثانى للعام الدراسي 2022/2021 اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 17 من شهر يوليو الجاري 2022، وحتى الأول من شهر أغسطس المقبل 2022.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للطلاب من الصف الرابع إلى الصف السادس

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن طلاب الصف الرابع الابتدائي سيؤدون الامتحانات خلال الفترة من 17 من شهر يوليو الجاري 2022 وحتى يوم 21 من نفس الشهر، لافتا إلى أن طلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي سيؤدون الامتحانات خلال الفترة من يوم 17 من شهر يوليو الجاري وحتى يوم 19 من نفس الشهر.

مواعيد امتحانات الدور الثاني بالجيزة

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في البيان إلى أن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي سيؤدون الامتحانات خلال الفترة من يوم 17 حتى يوم 20 من شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع خلال الفترة من 24 حتى 31 من شهر يوليو الجاري.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوي

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة في البيان أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 24 حتى يوم 31 من شهر يوليو الجاري، لافتا إلى أن امتحانات التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 17 من شهر يوليو الجاري حتى 1 من شهر أغسطس المقبل.

اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مديري عموم الإدارات التعليمية اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية مع توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات.