مواعيد امتحانات الدور الثاني لجميع الصفوف في بني سويف

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لبدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة المحلية للعام الدراسي 2022/2021، والتي تبدأ اعتبارا من غدا السبت 16 يوليو وتختتم الأحد 7 أغسطس المقبل، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا

مواعيد امتحانات الدور الثاني للنقل والشهادة الإعدادية ببني سويف

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي من 17 إلى 21 يوليو 2022، والصفين الخامس والسادس الابتدائي من 24 إلى 30 يوليو، فيما تبدأ امتحانات التعليم المجتمعي للصفوف الأول والثاني والثالث من 24 إلى 25 يوليو، والصفوف من الرابع والخامس والسادس من 24 إلى 27 يوليو، في حين تبدأ امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية: للصفين الأول والثاني من 24 إلى 30 يوليو، والصف الثالث من 1 إلى 7 أغسطس 2022.

مواعيد امتحانات الدور الثاني للتربية الخاصة في بني سويف

كما تقرر أن تبدأ امتحانات التربية الخاصة للصم: للصفوف السادس والسابع والثامن من 24 إلى 27 يوليو، والصفين الأول والثاني الإعدادي من 24 إلى 30 أغسطس، والصف الثالث الاعدادي للصم من 1 إلى 7 أغسطس، والصفين الأول والثاني الثانوي من 24 إلى 30 يوليو ، بينما تبدأ امتحانات التربية الخاصة «نور مكفوفين» للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي من 24 إلى 30 يوليو، والصف الثالث الإعدادي من 1 إلى 7 أغسطس، والصفين الأول والثاني مكفوفين من 24 إلى 30 يوليو.

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالثانوية العامة والدبلومات الفنية

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 24 يوليو حتى 2 أغسطس، والصفوف الأول والثاني والثالث «نقل بلوم الخط العربي» من 24 يوليو إلى 1 أغسطس، والصف الأول «نقل دبلوم التخصص في الخط والتهذيب» يبدأ من 24 يوليو حتى 6 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات النقل لصفوف التعليم الفني من 16 إلى 21 يوليو الجاري.