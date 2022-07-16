أماكن عرض فيلم التشويق والإثارة The Gray Man

يدخل عدد من الأفلام الأجنبية التي يتم عرضها على شاشات السينمات، ومنها فيلم The Gray Man، في منافسة مع أفلام عيد الأضحى وأبرزها عمهم، بحبك، كيرة والجن، وتدور أحداث الفيلم في أوروبا، حيث يتطلع عميل في وكالة المخابرات المركزية متهم بالقتل، وذلك للتهرب من قوى غامضة وفي نفس الوقت يحاول إنقاذ حياة بناته اللاتي لا يعرفن أنه موجود.

أبطال فيلم التشويق والإثارة The Gray Man

فريق عمل فيلم The Gray Man هم كريس إيفانز، ريان جوسلينج، آنا دي أرماس، جيمي جون لويس، بيلي بوب ثورنتون، ألفر وودارد، والمخرج هو أنتوني روسو و جو روسو أما المؤلف هو جو روسو.

أماكن عرض فيلم فيلم The Gray Man

يتم عرض فيلم الإثارة والتشويق في سينمات أركان، صن سيتي، سينما نايل سيتي، سينما مترو الإسكندرية، سينما داندي مول، سينما جلاكسى المعادي، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما سيتي ستارز، سينما جالكسي المنيل، سينما كايرو فيستفال، سينما سي أرابيلا، سينما مدينتي، سينما سان ستيفانو مول، سي سينما أمير، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر، سينما بوينت 90.

جدير بالذكر أن السينمات المصرية تعرض عدد من الأفلام الأجنبية الأخرى وهي Hot Seat وتدور أحداث الفيلم حول مخترق حواسيب سابق قام باقتحام منشأة بنكية شديدة الأهمية، وعلى الجانب الآخر يسعى رجلًا للتسلل داخل المبنى وإنقاذ الفتى الشاب من الموقف الحرج، وفيلم Minions: The Rise of Gru الذي تدور أحداثه حول جرو الفتى ذو الإنثى عشر عامًا الذي ينطلق لتنفيذ خطته ويأمل خلالها في أن يصبح الشخص الأكثر شرًا على وجه الأرض، وفي طريقه يتقابل مع مخلوقات غريبة، وذلك بفترة السبعينيات.