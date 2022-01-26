4 أفلام جديدة تنتظرها دور السينمات خلال أيام.. حامل اللقب و«11.11»

تستقبل دور العرض السينمائية بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين، 4 أفلام جديدة ينتظرها الجمهور، وتتنوع الأفلام بين الكوميديا والتشويق، وفي السطور التالية يستعرض «الوطن» أبرز الأفلام التي تنتظرها السينمات.

فيلم تماسيح النيل

احتفل، أمس الثلاثاء، صناع فيلم تماسيح النيل بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد السينمات الشهيرة بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يتم طرح العمل وعرضه في السينمات المختلفة بداية من اليوم.

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في إطار كوميدي حول رحلة نيلية على أحد المراكب، ويتعرض أحد الركاب لعملية نصب غير متوقعة، وتتوالى الأحداث للكشف عن الحقيقة، وهو من بطولة الفنانين: خالد الصاوي، كريم عفيفي، حمدي الميرغني، سليمان عيد، محمد جمعة، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

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فيلم لعبة شيطان

أيضا، يتم عرض فيلم «لعبة شيطان»، اليوم، وهو من بطولة باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، محمد عز، منذر ريحانة، مي القاضي، إسلام ابراهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول تطبيق إلكتروني يتسلل إلى هواتف مجموعة من الشباب، يتحكم به شيطان من الإنس، ويسيطر على حياتهم.

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فيلم حامل اللقب

يستعد صناع عمل الفيلم الكوميدي «حامل اللقب» لعرضه في دور العرض السينمائية يوم 2 فبراير المقبل، وهو من بطولة دينا الشربيني، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد سلام، دنيا ماهر، محمد ثروت، كما يشهد مشاركة الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

فيلم 11.11

كما يعرض فيلم «11.11» في السينمات يوم 2 فبراير المقبل، وهو من تأليف ياسر عبد الباسط وإخراج كريم، وبطولة إياد نصار، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، إنجي المقدم، عمر الشناوي، وغيرهم من الفنانين.

ويحكي الفيلم في إطار تشويقي قصة حدث غير متوقع يقع الساعة 11 و11 دقيقة، يقلب حياة الأبطال والأحداث رأسا على عقب.