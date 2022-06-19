مصرع مواطن دهسه قطار وإصابة 3 في حادث تصادم بالشرقية

لقي مواطن مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة الزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد مصرع مواطن، 50 عامًا، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة الزقازيق، حيث تصادف مرور قطار أثناء سيره على شريط السكة الحديد، ولم يستطع الابتعاد واصطدم به القطار ما أدى لوفاته.

إصابة 3 في حادث تصادم

وفي السياق نفسه، تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتصادم سيارة وموتسيكل بطريق «الزقازيق - القنايات»، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.