تحليل «دي إن إيه» للزوج والعشيق لبيان نسب الجنين المقتول في باب الشعرية

قررت جهات التحقيق إجراء تحليل البصمة الوراثية للزوج المتهم بالشروع في قتل زوجته بتسديد 7 طعنات في البطن أسفرت عن مقتل جنينها، وكذلك تحليل البصمة الوراثية للعشيق، لبيان نسب الجنين المجني عليه، كما طلبت جهات التحقيق الاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة المصابة لسماع أقوالها حول اتهام الزوج لها.

الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوك زوجته

تلقى مأمور قسم شرطة باب الشعرية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول ربة منزل مصابة بـ 7 طعنات نافذة في البطن أسفرت عن وفاة جنينها، وبالانتقال تبين العثور على ربة منزل تدعى «وردة ع» في العقد الثالث من العمر، ومصابة بـ 7 طعنات في البطن، كما تبين وفاة جنينها، وتبين أنه أنثى تدعى نجلة أحمد خ إ، في الشهر الثامن من عمرها، وتبين وفاة الجنين متأثرا بإصابة والدته.

وكشفت التحريات بأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة بسبب شكه في سلوكها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مضيفا بأنه علم بأن زوجته على علاقة بصديقه والذي يحضر إلى منزله في غيابه للجلوس مع زوجته، وتابع المتهم بأنه قرر التخلص منها مسددا لها عدة طعنات، وتم عرض المتهم على جهات التحقيق التي قررت ضبط وإحضار العشيق وتحليل البصمة الوراثية للاثنين ومطابقتها بالبصمة الوراثية للجنين.

مشرحة زينهم

وتم نقل جثة الجنين وكذلك الزوج والعشيق إلى الطب الشرعي لأخذ عينات لتحليل البصمة الوراثية لكشف نسب الجنين، وكذلك لتشريح جثمان الجنين لبيان سبب الوفاة.