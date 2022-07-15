العثور على جثة شاب في نقادة بقنا.. شبهة جنائية

عثر أهالي قرية دنفيق بالتعاون من الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة، على جثة شاب داخل قرية حاجر دنفيق، مركز نقادة بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شاب، بقرية حاجر دنفيق في نقادة.

شبهة جنائية

ونقلت سيارة إسعاف قنا، جثة الشاب يدعى «طارق.ب .ف»، 18عاما، إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي، وتبين أن الواقعة بها شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتظار مفتش الصحة لكتابة تقرير حول أسباب وفاة الشاب.