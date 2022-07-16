أخبار الإسكندرية في 24 ساعة.. انتشال غريقين وقصة شاطئ «البوريفاج»

شهدت الإسكندرية، أمس الجمعة عدة أحداث كان أهمها انتشال فريق غواصين الخير لجثمان غريقين، ليرتفع حصيلة وفيات الغرق إلى 12 شخصًا، ورفع الرايات الخضراء على شواطئ قطاع شرق الإسكندرية بعد أسبوع من عدم الاستقرار، وعودة شاطئ «البوريفاج» التابع لحي ثان المنتزه شرق الإسكندرية للعمل.

انتشال جثماني غريقين وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 12 شخصًا

وجاءت أبرز أخبار الإسكندرية اليوم تمكن فريق غواصين الخير، برفقة الإنقاذ النهري، من انتشال جثماني آخر غريقين وهم محمد مرضي إسماعيل، 21 سنة ومحمد أحمد القاضي، 17 سنة، ليرتفع إجمالي غرقى شواطئ الإسكندرية خلال عيد الأضحى، إلى 12 غريقا تم انتشال جثامينهم جميعا.

وقال الكابتن إيهاب المالحي لـ«الوطن» أنهم تلقوا إخطارات بغرق 12 شخصا، منهم 11 حالة في غرب الإسكندرية وحالة واحدة في شرق الإسكندرية.

عودة الرايات الخضراء في الشواطئ بعد اسبوع من عدم الاستقرار

وبرز ثان اخبار الإسكندرية اليوم في اعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عودة الرايات الخضراء لشواطئ القطاع الشرقي بعد أسبوع من ارتفاع الأمواج وعدم استقرار البحر مطمئنة المواطنين لنزولهم البحر والاستمتاع بجمال شواطئ الإسكندرية.

عودة شاطئ البوريفاج للعمل بعد انتهاء كوبري 45.. وممشى جديد للمواطنين

ويأتي في خاتمة أخبار الإسكندرية اليوم عودة شاطئ البوريفاج التابع لحي ثان المنتزه للعمل حيث ارتبط بجدل واسع في ظل إقامة كوبري ونفق 45، والذي يعرف بمسمى كوبري «السادات»، حيث انتاب المواطنون قلق حول اتخاذ مساحة الشاطئ وضمها إلى الطريق العام، ما رآه البعض أنه تعد على الشواطئ، إلا أن البيانات الحكومية حول هذا الموضوع قد نفت ذلك، مؤكدة أن الأمر يتم لتطوير المنطقة وتيسير حركة المرور مع وجود ممشى مميز للمواطنين.

وأعلن اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير والمشرف على تنفيذ كوبري السادات، في تصريحات صحفية، أن المشروع المقام بالقرب من شاطئ البوريفاج سيخلق حالة سيولة مرورية في تلك المنطقة، ويقضي على الزحام بشكل نهائي، وهو المقرر افتتاحه بعد شهر ونصف الشهر تقريبًا، ما يعني عودة الشاطئ إلى عمله بعد شهر ونصف من التوقف، حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مسبقاً أن الطريق الذي أقيم على الرملة في الشاطئ يعد طريقا مؤقتا لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.