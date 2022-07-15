انتشال جثماني غريقين في الإسكندرية.. وارتفاع حصيلة الوفيات لـ12 شخصا

تمكن فريق غواصين الخير، برفقة الإنقاذ النهري، من انتشال جثماني آخر غريقين في الإسكندرية، ليرتفع إجمالي غرقى شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط خلال عيد الأضحى الجاري، إلى 12 غريقا تم انتشال جثامينهم جميعا.

الغريقان الأخيران على شواطئ الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه تم انتشال جثماني آخر غريقين في الإسكندرية كانا يجرى البحث عنهما حتى صباح اليوم، الأول هو غريق شاطئ أبو تلات الذي يدعى محمد مرضي إسماعيل، 21 سنة، كما تم انتشال جثمان الشاب محمد أحمد القاضي، 17 سنة، الذي أتى من الجيزة وتسلل إلى شاطئ النخيل أمام شارع 63، ولقى مصرعه غرقا منذ غروب رابع أيام العيد.

حالات غرق شواطئ الإسكندرية خلال العيد

وأضاف قائد غواصين الخير لـ«الوطن»، أنهم تلقوا إخطارات بغرق 12 شخصا حتى الوقت الراهن، منهم 11 حالة في غرب الإسكندرية وحالة واحدة في شرق الإسكندرية، لافتا إلى أنه تم انتشال كافة جثامين الغرقى بحلول صباح اليوم الجمعة.

نصائح لتجنب الغرق في شواطئ الإسكندرية

كما وجه «المالحي»، نصائح للمصطافين في الإسكندرية لتجنب الغرق، أبرزها الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بالشواطئ، والالتزام بتعليمات الإنقاذ، والامتناع عن نزول الشاطئ في حالة رفع الراية الحمراء والسوداء، فيما يمكن النزول في الشاطئ في حالة رفع الراية الخضراء والصفراء، وفي حالة رفع الراية الصفراء يعني ذلك أن الأجواء معتدلة، ويتم سؤال المنقذ عن الأماكن الآمنة في الشاطئ للنزول بها، مشيراً إلى أن رفع الراية الخضراء يعني أن الشاطئ آمن تماماً.