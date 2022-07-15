تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لشاب مجهول الهوية في منطقة مهجورة بحلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وتحليل البصمة الوراثية، تمهيدا للكشف عن هوية صاحب الجثة، كما طلبت من المباحث تحرياتها حول الواقعة.

العثور على جثة مجهولة بحلوان

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة متعفنة في منطقة مهجورة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وغير واضحة المعالم بسبب حاله التعفن الرمي للجثة، وتعذر معرفة وجود أي إصابات من عدمه، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وإخطار النيابة العامة.