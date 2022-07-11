انتشال جثة «مجهولة» تطفو على سطح إحدى الترع بأسيوط

عثر أهالي مركز ديروط في محافظة أسيوط، على جثة «مجهولة»، تطفو على سطح المياه في إحدى الترع، أمام المعهد الديني، بمنطقة «العتالين»، مساء اليوم الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، وغرفة عمليات المحافظة، بالوحدة المحلية التابعة لمركز ديروط دائرة القسم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة طافية أعلى سطح مياه الترعة، أمام المعهد الديني، بمنطقة «العتالين»، ولم يتمكن الأهالي من انتشالها.

فريق الإنقاذ وقوات الشرطة بموقع البلاغ

وعلى الفور، انتقل إلى موقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم شرطة ديروط، وسيارة الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين وجود جثة طافية «مجهولة»، أعلى مياه الترعة الإبراهيمية، أمام المعهد الديني بمنطقة «العتالين»، وجرى انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري، وتم التحفظ عليها قيد التحقيق، ولحين التعرف على هوية صاحبها، واستكمال الإجراءات القانونية.

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقاً بمنفلوط

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، في سياق سابق، من انتشال جثة طفل، يبلغ 10 سنوات، لقى مصرعه غرقاً في الترعة الإبراهيمية، بالقرب من قرية «بني رافع»، التابعة لمركز منفلوط، في محافظة أسيوط، مساء أمس الأحد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.