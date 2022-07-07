العثور على جثة سيدة مجهولة داخل ترعة في أبوتشت بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الخميس، على جثة سيدة مجهولة الهوية، داخل ترعة القليعة بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة في ترعة

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية في عقدها الخامس، في ترعة القليعة بمركز أبوتشت.

انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وجاري انتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة قنا تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.