العثور على جثة مجهولة الهوية داخل مصرف بالغربية.. «مربوطة بحجر»

عثرت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة سمنود، بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية، مربوطة في حجر، أثناء تنظيف مصرف قرية محلة زياد بالكراكات، وبدت ملامح الوجه متآكلة.

تشريح الجثة

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة، ومعرفة هوية الجثة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، يفيد ورود بلاغات من عمال نظافة الوحدة المحلية لقرية محلة زياد، بالعثور على جثة لشخص مربوط فى حجر ضخم وملقى فى مياه المصرف.

التحريات والمعاينة

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية في مركز شرطة سمنود، وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة الأولية، أن الجثة لا يوجد بها إصابات ظاهرية، كما لا توجد ملامح واضحة فى الوجه بسبب تآكلها من المواد الكيماوية في مياه المصرف، ويرجح أن الجثة ملقاة منذ أيام.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سمنود العام، تحت تصرف النيابة العامة، وجاري تفريغ الكاميرات المحيطة، وفحص بلاغات التغيب، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وتحديد هوية الجثة، لمعرفة ذويه، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن.