صور الأشقاء الـ6 ضحايا حادث انقلاب تروسيكل في ترعة بالأقصر

حصلت «الوطن» على صور الأطفال الأشقاء ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بترعة «الرواجح» بمدينة القرنة بالأقصر، حيث خيم الحزن على قرية سوس التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، وتبدلت مظاهر العيد المبهجة واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراق 6 أشقاء أطفال لقوا مصرعهم غرقا.

انهيار والدة الأطفال الستة أثناء تلقي العزاء

وكان قد ظهر والد الأطفال الغرقى أثناء تلقي العزاء في حالة من الصمود والرضا بقضاء الله، إلا أن الأم تعالى صراخها على فقدان أبنائها الـ6، وما زاد من آلامها أنها لم تتمكن من إنقاذهم أثناء الحادث.

وذكر الأب في بث مباشر أجرته «الوطن»، أنه عزم على الذهاب بأولاده الـ6 إلى إحدى الملاهي الشعبية بمحافظة الأقصر احتفالا بعيد الأضحى، مشيرا أنهم استقلوا التروسيكل الخاص بهم أثناء العودة.

سقوط التروسيكل في الترعة

وتابع الأب أنهم تعرضوا للحادث في تمام الساعة الواحدة صباحا، حيث سقط التروسيكل داخل ترعة على حدود محافظة قنا أثناء العودة من الأقصر، مضيفا أنه لم يتمكن من إنقاذ سوى ابن واحد منهم وفقد 6 آخرين وابن خالتهم.

وأشار الأب أن أبنائه في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي، كما قدم الشكر إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا نظرا لسرعة إنهاء إجراءات وتصريحات الدفن، حيث تم تشييع الجثامين في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم التالي.

إعانة مالية للأسرة.. وبحث احتياجاتهم

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، قدم واجب العزاء لأحد لوالد الأطفال والذي يعمل في مركز نقادة، بعد مصرع 6 من أبنائه إثر وقوع حادث انقلاب دراجة تروسيكل بترعة، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتكفل بمصاريف الجنازة، مشددا على سرعة صرف إعانة مالية عاجلة لأسرة المتوفين، والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب تروسيكل في ترعة، يستقله 10 أشخاص، رجل وزوجته وأمه و7 أطفال، منهم 6 إخوة أشقاء، تم إنقاذ الرجل وزوجته وأمه، فيما لقي الأطفال السبعة مصرعهم، وهم زكريا الحسن محمد، فاطمة الحسن محمد، سارة الحسن محمد، هاجر الحسن محمد، يوسف الحسن محمد، إبراهيم الحسن محمد، يوسف الراعي باهي.