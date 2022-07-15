أسماء المتوفى والمصابين الـ15 في حادث انقلاب سيارة نقل بالسويس

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالسويس، عن استقبال مستشفى السويس العام صباح اليوم الجمعة، 15 مصابا منهم 6 أطفال، إثر حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم على وصلة وادي حجول بالكيلو 3 في اتجاه العين السخنة.

جميع المصابين من بلبيس محافظة الشرقية

وأعلنت الشئون الصحية بالسويس، أن مصابي الحادث بالكامل من ببلبيس بمحافظة الشرقية، وأن الحادث أسفر عن حالة وفاة واحدة نتيجة انقلاب سيارة نقل رقم (5149 ر ن ج» على وصلة وادي حجول اتجاه العين السخنة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: معاذ حسني محمد، 19 سنة، كدمات ورضوض بالجسم كله، سيد عبد الهادي عبد الفتاح، 36 سنة، مرحلة ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح بالرأس، إسلام حسني محمد، مرحلة ما بعد الارتجاج بالمخ وجروح بالجبهة، حسني محمد علي، 40 سنة، سحجات وكدمات بالجسم كله، عبده محمد حامد، 12 سنة، غيبوبة تامة واشتباه نزيف بالمخ، محمد عبد الله يوسف،41 سنة، سحجات ورضوض بالجسم كله، زينب عبدالله يوسف، 45 سنة، سحجات وكدمات بالجسم كله.

كما ضمت قائمة المصابين: صباح عبدالله يوسف، 35 سنة، سحجات وكدمات بالجسم كله، محمد حسن محمد، 13 سنة، كدمات ورضوض بالجسم كله، عبدالله أحمد عبد الله، 15 سنة، سحجات ورضوض بالجسم كله، وليد سعيد السيد، 35 سنة، سحجات ورضوض بالجسم كله، عبد الله يوسف محمد، 63 سنة، كدمات ورضوض بالجسم كله، أحمد السيد عبد الهادي، 12 سنة، جروح قطعية بالرأس، يوسف محمد عبد الله، 12 سنة، كدمات ورضوض بالجسم كله، مريم محمد عبد الله، 16 سنة، سحجات وكدمات بالجسم كله.

استقبال المصابين وتسكين جميع الحالات

وقاد الدكتور أحمد محمد نوح، مدير إدارة المستشفيات والمشرف على مستشفى السويس العام، فريق الطوارئ في استقبال المصابين وتم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لمصابي الحادث، وتم تسكين جميع الحالات بأقسام المستشفى المختلفة حسب حالاتهم الصحية لاستكمال العلاج.

وتنوع التشخيص الطبي بين سحجات وكدمات وجروح قطعية متفرقة، عدا تعرض أحد المصابين لغيبوبة تامة، ووجه الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بتوفير كل الإمكانيات لعلاج المصابين والاطمئنان عليهم، مقدماً التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.