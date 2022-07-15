غرق شابين بمصيف جمصة بعد أن جرفهما التيار.. وارتفاع الحصيلة إلى 5 خلال 48 ساعة

لقي شابان مصرعهما غرقا بمصيف جمصة، اليوم، وذلك بعد نزولهما للاستحمام هربًا من حرارة الجو ولعدم إجادتهما السباحة جرفهما التيار، وفشلت محاولات إنقاذهما إذ بعد انتشالهما من المياه جرى إجراء عمل إنعاش رئوي لهما ولم يستجيبا، وجرى نقل جثتهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

غرق شابين في مياه مصيف جمصة

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من إدارة الشاطئ بغرق شابان في مياه المصيف، وجار البحث عنهما.

انتشال الشابين ووفاتهما

انتقل مأمور وضباط مباحث قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين غرق كل من: السيد أحمد أحمد الحنفي، 26 عاما، ومقيم ميت غمر في محافظة الدقهلية، ومحمد أحمد أبو العطا عسكر، 18عاما، ومقيم في الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ.

وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الشابين وهما علي قيد الحياة، وجرى محاولة إنقاذ الحالتين وعمل إنعاش رئوي لهما إلا أنهما لم يستجيبا ولفظا أنفاسهما الأخيرة، وجرى نقلهما إلى مستشفى جمصة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

يذكر أن مصيف جمصة شهد أمس غرق 3 شباب من محافظة الدقهلية بينهم شابين من قرية واحدة وذلك ‏بعد نزولهم للاستحمام في مياه البحر المتوسط في ساعة مبكرة، ولعدم إجادتهم السباحة حرفهم التيار، ‏وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال اثنين فيما تكثف جهودها للبحث عن الثالث، وجرى نقل جثتين إلى ‏ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جمصة المركزي‎.‎