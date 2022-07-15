صاحب محل بلاي ستيشن ينهي حياة شاب بضربة مقص في عين شمس

أنهى صاحب محل في منطقة عين شمس حياة شاب بضربة مقص في الصدر بسبب مشادة كلامية تطورت للتشابك بالأيدي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط الجاني والتحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

مشاجرة داخل محل بلاي ستيشن تطورت إلى جريمة

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بطعن في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «مايكل ن ي ش»، في العقد الثالث من العمر، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعن نافذ في الصدر.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب محل بلاي ستيشن، وأوضحت التحريات بأن المجني عليه ذهب إلى محل المتهم، وحاول التشاجر مع بعض المتواجدين داخل المحل أثناء جلوسهم على أجهزة البلاي ستيشن، ما دفع صاحب المحل المتهم بالدخول في مشادة كلامية مع المجني عليه، وطلب منهم الخروج من المحل، ولكن المجني عليه رفض وحدثت مشاده كلامية تطورت للتشابك بالأيدي فسدد المتهم طعنة للمجني عليه بمقص، فاستقرت في صدره، وتابعت التحريات أن المتواجدين نقلوا المجني عليه للمستشفى لإنقاذ حياته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.