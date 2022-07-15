حادث ترعة السلام.. نهاية مأساوية لحفظة القرآن وحبس وتحليل مخدرات للسائق

حزن كبير تملك القلوب، ودموع كثيرة انهمرت من العيون، وذكريات مؤلمة خلفها حادث ترعة السلام، بعدما تسبب في مصرع وإصابة عشرات الطلاب من حفظة القرآن الكريم، عقب عودتهم من رحلة لمصيف رأس البر نظمها لهم مكتب تحفيظ القرآن بعد مشاركتهم في مسابقة حفظ القرآن، حيث سقط بهم ميني باص خلال عودتهم في ترعة السلام، مما أسفر عن مصرع 4 أطفال وإصابة نحو 26 آخرين، والذين احتضنوا مصاحفهم فور سقوطهم في المياه.

وتنشر «الوطن» آخر تطورات حادث ترعة السلام، والتي انتهت بحبس سائق الميني باص المتسبب في الحادث بسبب سرعته الزائدة، وإجراء تحليل المخدرات له للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة خلال قيادته من عدمه.

حبس سائق حافلة حادث ترعة السلام

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس سائق حافلة حفظة القرآن الكريم المتسبب في وقوع حادث ترعة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت والذي يبلغ عمره 18 عاماً فقط، بتهمة التسبب في وفاة الأطفال الأربعة، كما قررت إخضاع السائق لتحليل المخدرات للتأكد من تناوله للمواد المخدرة من عدمه.

عزاء جماعي لضحايا حادث ترعة السلام

وكان أهالي الأطفال الأربعة ضحايا حادث ترعة السلام، قد شيعوا جثامينهم في جنازة جماعية مهيبة بحضور آلاف الأهالي بمسقط رأسهم في عزبة «رفاعي» بمنطقة «ليسا الجمالية» بمحافظة الدقهلية، كما أقاموا لهم سرادق عزاء جماعي، خصوصا أنّ طفلتين من الضحايا أبناء عم.

دعم الأزهر والأوقاف لضحايا الحادث

وأناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفدا رفيع المستوى من الأزهر الشريف، لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث ترعة السلام نيابةً عنه، كما وجه بصرف مبالغ مالية عاجلة لأسر المتوفين والمصابين، وتوفير الدعم الصحي اللازم للأطفال حفظة القرآن الكريم المصابين في الحادث بمستشفيات جامعة الأزهر، مع توفير إعانات شهرية للمحتاجين منهم، وكذلك قدّمت قيادات وزارة الأوقاف العزاء لأسر الضحايا.

إحدى الضحايا تنبأت بوفاتها

وكانت إحدى ضحايا حادث ترعة السلام قد تنبأت بوفاتها قبل وقوع الحادث بنحو 20 يوماً، حيث وضعت منشوراً عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، أوصت فيه بالدعاء لها عند وفاتها، حيث كتبت «إن نمت وغابت النون فالدعاء وصية بيننا».

تفاصيل حادث ترعة السلام

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بلاغاً يفيد سقوط حافلة «ميني باص» محملاً بـ30 طفل وطفلة من حفظة القرآن الكريم، في ترعة السلام على طريق دمياط – الدقهلية، أثناء عودتهم من رحلة بمصيف رأس البر عقب مشاركتهم في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال الأطفال بمساعدة الأهالي، مما أسفر عن مصرع 4 منهم وإصابة نحو 26 آخرين.