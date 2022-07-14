قيادات الأزهر والأوقاف يقدمون العزاء بضحايا حادث ترعة السلام في الدقهلية

شارك الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية في تقديم العزاء في ضحايا حادث سقوط «ميني باص» بترعة السلام، على الطريق الواصل بين محافظتي دمياط والدقهلية، وذلك في سرادق العزاء الجماعي لضحايا الحادث الأربعة، الذين لقوا مصرعهم غرقاً في ترعة السلام، أثناء عودتهم من رحلة بمدينة رأس البر، بينهم طفلتان بنات عم، في عزبة «رفاعي»، بمنطقة «ليسا الجمالية» بالدقهلية.

حضور قيادات الأزهر والأوقاف عزاء أطفال الجمالية

وحضر أهالي منطقة ليسا الجمالية، وقيادات من الأوقاف والأزهر الشريف والقيادت الشعبية والتنفيذية لتقديم واجب العزاء في الضحايا الأربعة، الذي أقيم عقب صلاة العصر، بحضور ممثلين عن الأزهر الشريف نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جنازة جماعية مهيبة للأطفال الأربعة حفظة القرآن

وشيع الآلاف من أهالي عزبة «رفاعي» ومنطقة «ليسا الجمالية» بمحافظة الدقهلية والقرى المجاورة، جثامين 4 ‏أطفال من حفظة القرآن الكريم، ظهر اليوم الخميس، حيث لقوا مصرعهم غرقاً في مياه ترعة السلام، مساء أمس الأربعاء، أثناء عودتهم مع زملائهم في رحلة من مدينة دمياط، بعد فوزهم في مسابقة لحفظ القرآن الكريم، ‏نظمها مكتب تحفيظ القرآن بالقرية.

شارك في الجنازة عدد من الأطفال الناجين من الحادث، الذين أبكت صيحاتهم «"لا إله إلا الله»، وهم يحملون المصاحف، الجميع الذين حضروا الجنازة، حيث جرى وضع ‏جثامين الأطفال الأربعة في سيارات الإسعاف، وهم «حنين حافظ محمود رفاعي»، و«شيماء عبدالناصر ‏الجمال»، 18 سنة، و«محمد إبراهيم جمال أبوالمعاطي»، ‏‏4 سنوات، و«تسنيم محمود رفاعي»، 14 سنة، وجميعهم يقيمون في عزبة «رفاعي» بمنطقة «ليسا الجمالية» بالدقهلية‎‏.‏

سقوط ميني باص في ترعة السلام

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز ‏شرطة ‏الجمالية، بسقوط سيارة «ميني باص» بمياه ترعة السلام في منطقة واقعة بين محافظتي الدقهلية ‏ودمياط، ‏ووجود ‏وفيات ومصابين‎.

انتقل مأمور وضباط مركز شرطة الجمالية وقوات الإنقاذ النهري، وجرى الدفع بأكثر من ‏‏7 ‏سيارات ‏إسعاف من محافظتي دمياط والدقهلية إلى موقع الحادث، إضافة إلى تحرك قوات الإنقاذ ‏النهري ‏لإنقاذ ‏المواطنين‎، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري وعدد من أهالي المنطقة برفع السيارة واستخراجها ‏من ‏المياه، وتحرر عن ‏ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.‏