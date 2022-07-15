مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع في ظروف غامضة بالمعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة المعصرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة للعقار الذي سقطت منه الفتاة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.

كسور في الجسم ونزيف وتهشم في عظام الرأس

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بلاغا بسقوط فتاة من الطابق السابع ووفاتها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «كوثر ع م» 20 عاما، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين وجود كسور في مناطق متفرقة من الجسم بسبب الارتطام بالأرض، كما تبين وجود نزيف وتهشم في عظام الرأس، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.

التصريح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق الثامن في الوايلي

وفي سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بدفن جثة ربة منزل تدعى «أمنية ح س أ»، في العقد الرابع من العمر، لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثامن في دائرة قسم شرطة الوايلي، واستعجلت جهات التحقيق تقرير الصفة التشريحية حول سبب الوفاة، وطلبت جهات التحقيق استعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.