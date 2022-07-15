عمرو دياب يطلق «زمن المجاملة» عبر أنغامي.. «فيديو»

أطلق الفنان الكبير عمرو دياب أغنيته الجديدة زمن المجاملة عبر تطبيق أنغامي ضمن أغنياته الصيفية.

أغنية زمن المجاملة وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع رامي سمير.

زمن المجاملة من كلمات تامر حسين

يذكر أن الميجا ميكس الذي طرحه عمرو دياب مؤخرًا ويضم أغاني ناس حلوة، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، ب وح وب وك، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع عادل حقي، ووزير السعادة من كلمات هاني رجب وألحان أحمد زعيم وتوزيع عادل حقي.

عمرو دياب، كان قد أحيا حفل افتتاح موسم الجيمرز بالعاصمة السعودية الرياض وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله عددًا كبيرًا من أغنياته سواء الجديدة منها مثل ب وح وب وك بحبك ووزير السعادة، بخلاف الأغنيات القديمة.

عمرو دياب أطلق منذ أيام ميجا ميكس غنائيا

بدأ حفل الهضبة عمرو دياب، بفقرات غنائية متنوعة بمشاركة النجم الكولومبي J Balvin والسويديين الشهيرين دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci وذلك في بوليفارد رياض.

وخلال الحفل صعد عمرو دياب، إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه أحدث أغانيه ب وح وب وك، وناس حلوة، ووزير السعادة.

وقدم الهضبة فاصلًا من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة على مدار ساعتين أشعل خلالهما ليل بوليفار الرياض، وسط تصفيق الجمهور وتفاعله معه بالرقص والغناء.