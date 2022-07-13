تفاعل كبير مع صورة أبناء عمرو دياب.. الجمهور يشيد بوجه التشابه مع الهضبة

نالت صورة أبناء عمرو دياب التي نشرتها كنزي عمرو دياب مع شقيقها عبدالله في أحد المطاعم عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ظهور خاص لابناء عمرو دياب

وحظت الصورة بتفاعل كبير من محبي كنزي، كونها قليلا ما تظهر مع شقيقها «عبدالله» في صور مشتركة، وأثنوا على تشابه ملامحهما القريبة من ملامح والدهما الفنان عمرو دياب.

عمرو دياب يحيى حفلًا غنائيًا بالعلمين الجديدة

وفي سياق آخر أحيا الفنان عمرو دياب حفل غنائيا كبيراً، أمس الثلاثاء، بمدينة العملين الجديدة، وحضره عدد كبير من الجمهور رغم ارتفاع قيمة أسعار التذاكر التي بلغت سعر إحدى الطاولات 100 ألف جنيه، والتزم الحضور بارتداء ملابس بيضاء اللون كي تكون متناسقة مع ملابس الهضبة الذي ارتدى اللون نفسه.

وشارك الجمهور عدد من الصور ومقاطع الفيديو من الحفل الذي قدم خلاله «الهضبة» مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي تفاعل معها الحضور بصورة كبيرة، وخاصة أغانيه الجديدة التي أداها لأول مرة على المسرح.

حضور نجوم الفن حفل عمرو دياب

بينما حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني بحضور حفل عمرو دياب، بالأمس، من بينهم الفنان محمد لطفي و الفنانة بشرى، بالإضافة إلى الموزع الموسيقي عادل حقي الذي صعد على المسرح، وشاركه في تقديم «ميدلي» من الأغاني التي جمعتهما «قدام عيونك»، «أغيب أغيب»، «أصلها بتفرق»، «مقدرش أنا» و«عكس بعض».