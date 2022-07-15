بايدن: اتفاقيات لحماية السعودية من تهديدات إيران وأعوانها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اجتماعه في السعودية تطرق إلى وقف إطلاق النار في اليمن والذي يناقش منذ 4 أشهر، ولكن لأول مرة منذ سنوات تلتزم السعودية بالحديث حول وقف إطلاق النار في اليمن مع عملها على توصيل المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وأوضح بايدن، في مؤتمر صحفي بالمملكة العربية السعودية، أن اجتماعه تضمَّن أيضا مناقشة حماية السعودية من أي تهديدات دولية ولا سيما التهديد الإيراني وأذرعه، وتوصلنا لاتفاقات على العقود المقبلة والتي سوف تستثمر خلالها السعودية في تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس والسادس بالتعاون مع الشركاء من أجل الاستثمار أيضا في مشروعات البنية التحتيتة بما يضمن تنافسية حقيقية ضد الصين.