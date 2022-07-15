صحفي سعودي: لقاء قادة الدول العربية مع بايدن سيضع النقاط على الحروف

قال جميل الذيابي، رئيس تحرير جريدة عكاظ،، إن الدول العربية لديها الكثير من العقول الشابة والواعدة، كما وأن المملكة العربية السعودية لديها تجربة مهمة في إطلاق برامج للهواتف المحمولة، «العالم العربي تحرك في اتجاه التكنولوجيا الحديثة، بالرغم من وجود مشكلات وصعوبات وتحديات، ولكن وفي الأخير نحن نستمر في العمل»، موضحا أن لقاء قادة الدول العربية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأتي لوضع النقاط على الحروف.

الذيابي: بايدن قبل مجيئه للمنطقة العربية كتب مقالا يبرر فيها زيارته للمملكة

وأضاف الذيابي، خلال استضافته ببرنامج «بالورقة والقلم»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على فضائية «TEN»، أن «عندما جاء الرئيس بايدن إلى الحكم في أمريكا أكد أنه سيجعل من المملكة العربية السعودية دولة منبوذة، واليوم هو يأتي إلى المملكة باعتبارها دولة مؤثرة ومحورية ولديها قدرات هائلة، وقبل أن يأتي للمنطقة كتب مقالة يبرر فيها زيارته للسعودية، وهو الأمر الذي لم يطلب منه، ولكن قام بذلك لتصحيح العلاقة ما بين بلاده والدول العربية كافة».

القمة الأمريكية العربية لن تقتصر على تبادل المصافحات ثم الذهاب

وأوضح أن القمة الأمريكية العربية لن تقتصر على تبادل المصافحات ثم الذهاب، لكنها قمة ستخرج بمخرجات حقيقية لها تأثيرات وانعكاسات جيدة على أمن واستقرار الإقليم وكذلك على العالم بأسره، «العالم العربي شبع من التصريحات الغربية التي لا تقدم ولا تؤخر».

وتابع: «الغرب لديه مجموعة من التحديات الحالية، ومنطقة الشرق الأوسط مكتظة بالتحديات والتهديدات والمخاطر، ولقاء قادة الدول العربية مع الرئيس بايدن سيخرج بالكثير من النتائج».