بايدن من السعودية: لن نترك فراغا في الشرق الأوسط كي تملؤه روسيا والصين
كتب:
خالد عبد الرسول
10:18 م | الجمعة 15 يوليو 2022
الرئيس الأمريكي بايدن خلال لقائه الملك سلمان في السعودية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات له من السعودية، إنه أجرى سلسلة من اللقاءات الجيدة في المملكة، مؤكدا أنه يجري إحراز تقدم باتجاه تعزيز العلاقات مع دول الخليج، مشددا على عدم ترك فراغ في الشرق الأوسط كي تملؤه روسيا أو الصين.
الرئيس الأمريكي: سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات
وأضاف "بايدن" في كلمة له من جدة: «سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات»، كاشفا كذلك عن اتفاق لتعزيز الهدنة في اليمن، وأنه جرى بحث سبل توفير أمن الطاقة، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.