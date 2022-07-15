بايدن من السعودية: لن نترك فراغا في الشرق الأوسط كي تملؤه روسيا والصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في تصريحات له من السعودية، إنه أجرى سلسلة من اللقاءات الجيدة في المملكة، مؤكدا أنه يجري إحراز تقدم باتجاه تعزيز العلاقات مع دول الخليج، مشددا على عدم ترك فراغ في الشرق الأوسط كي تملؤه روسيا أو الصين.

الرئيس الأمريكي: سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات

وأضاف "بايدن" في كلمة له من جدة: «سنعمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات»، كاشفا كذلك عن اتفاق لتعزيز الهدنة في اليمن، وأنه جرى بحث سبل توفير أمن الطاقة، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.