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الملك سلمان يستقبل الرئيس الأمريكي في قصر السلام بجدة.. «فيديو»

كتب:

محمد عزالدين
06:58 م | الجمعة 15 يوليو 2022
الملك سلمان والرئيس الأمريكي

الملك سلمان والرئيس الأمريكي

نشرت فضائية «العربية» الإخبارية، فيديو من استقبال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس الأمريكي جو بايدن، في قصر السلام في جدة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

واستقبل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، وقرينته، الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، واتجه موكب الرئيس الأمريكي إلى قصر السلام للقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتأتي زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية استعدادًا للمشاركة في القمة العربية الأمريكية.

وتُعتبر زيارة بايدن للمملكة العربية السعودية هي المحطة الأخيرة في جولته بالمنطقة العربية، وفقًا لـ«سكاي نيوز». 

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