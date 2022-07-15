تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية.. التقى الملك وولي العهد

بدأت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، قبل قليل بوصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة، في أول زيارة إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن، والتي يلتقي خلالها كلا من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فضلا عن عدد من القادة العرب، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية: لقاء الملك وولي العهد

بدأت تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية باستقباله من جانب أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، في مطار الملك عبد العزيز في جدة، ضمن جولة الرئيس الأمريكي الشرق الأوسطية، وبعدها توجه الرئيس الأمريكي بايدن إلى قصر السلام في جدة للقاء الملك سلمان وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حيث كان مقررا أن يعقد الأمير محمد بن سلمان اجتماعا مع بايدن بعد لقاء الملك سلمان، وكان ولي العهد السعودي في استقبال بايدن بقصر السلام، وذلك حسبما ذكرت العربية.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية واس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، التقى في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بالرئيس والوفد المرافق له، في المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وحول تفاصيل زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس الأمريكي سيناقش خلال زيارته مجموعة من القضايا بما في ذلك أمن الطاقة مع السعودية وقادة خليجيين آخرين.

مستشار الأمن القومي الأمريكي: هدف بايدن إعادة التوازن للعلاقات

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إعادة التوازن لعلاقات واشنطن مع السعودية وليس الإضرار بها، وجاءت هذه التصريحات من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي، قبيل وصول بايدن إلى السعودية لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع زعماء دول الخليج العربية، وكل من مصر والأردن والعراق، حسبما ذكرت العربية.