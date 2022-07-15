تعرف على الحد الأدنى للكليات بجامعة بدر بالقاهرة للعام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة بدر بالقاهرة الحد الأدنى للكليات للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلاب الشهادات العربية والأجنبية، موضحة أن باب القبول مفتوح الآن ويتم إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، لافته إلى أنها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز من خلال أساتذة محترفين مجهزين بأحدث التقنيات والمعامل والاستوديوهات وورش العمل.

وأضافت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنها تسعى لوضع نفسها في مقدمة تحديات التحول الكبير في التعليم الطبي من خلال تقديم منهج مبتكر يلبي المتطلبات الأكاديمية للأطباء من أجل الممارسة الطبية المستقبلية، موضحة أن برنامجها الطبي يستخدم منهجًا قائمًا على الكفاءة يركز على أفضل الممارسات في رعاية المرضى، والتي يتم تقديمها من خلال استراتيجيات التدريس المبتكرة.

الحد الأدنى للكليات للعام الدراسي الجديد

-كلية الصيدلة 75%

-كلية الطب البشري 90%

-كلية طب الفم والأسنان 85%

-كلية التكنولوجيا الحيوية 60%

-كلية العلاج الطبيعي 80%

-كلية الطب البيطري 70%

-كلية تكنولوجيا العلوم التطبيقية الصحية 60%

-كلية التشريع والقانون الحقوق 60%

-كلية العلوم السينمائية والمسرحية 60%

-كلية الفنون التطبيقية 60%

-كلية العلوم السياسية 60%

-كلية التمريض 60%

-كلية الهندسة والتكنولوجيا 70%

-كلية الإدارة والعلوم المالية الاقتصادية 60%

-كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية الآداب 60%

ونوهت إلى أن برنامج التمريض بها يعتبر من مدارس التمريض المصرية الرائد وهو فريد من نوعه لجودة الرعاية الصحية التي نالت الإشادة بها وتعزيز سلامة المرضى والأخلاق والطوارئ والتأهب وبناء الروابط مع المنظمات غير الحكومية، لافته إلى أن الشهادة ليست معترف بها فقط في مصر ولكنها تتبع الإرشادات الدولية التي تمكن من إجراء اختبارات المجلس في جميع أنحاء العالم.

مصاريف جامعة بدر بالقاهرة

- كلية طب الفم والأسنان 145000 جنيه.

-كلية الطب البشرى 199000 جنيه.

- كلية الصيدلة الإكلينيكية 98000 جنيه.

- كلية العلاج الطبيعي 89000 جنيه.

- كلية الطب البيطري 90000 جنيه.

- كلية الهندسة والتكنولوجيا 70000 جنيه.

- كلية الصيدلة الدوائية 92000 جنيه.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 65000 جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - الإعلام 70000 جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65000 جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية 65000 جنيه.

- كلية الحقوق 65000 جنيه.

- كلية التمريض 43000 جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية - علم النفس 60000 جنيه.

- كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية- باقي الأقسام 50000 جنيه.

- دراسات عليا لغات وترجمة 70000 جنيه.

- كلية اللغات والترجمة 55000 جنيه.

- كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية 65000 جنيه.

- كلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية 60000 جنيه.

- كلية العلوم السينمائية والمسرحية 80000 جنيه.