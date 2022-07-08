العقوبة القانونية المتوقعة لزوج آمال أبو المجد بعد تحريرها محضرا ضده

بعد علاقة حب تابعها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي وثقتها الفيديوهات والصور بين البلوجر والتيك توكر آمال أبو المجد وأحمد جوبا انتهت بالزواج منذ عام، ظهرت البلوجر موخرًا قائلة إنها تعرضت للسحل والضرب على يد زوجها، موضحة أن الواقعة كانت منذ 4 أيام، وكادت أن تفقد جنينها بسبب ذلك.

ونشرت البلوجر الشهيرة والتيك توكر آمال أبو المجد، عدة فيديوهات عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وهي تتعرض للضرب من زوجها أحمد جوبا، قائلة: «يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد اللى كنتوا كلكوا بتشوفوه بيحبني أهو اللى بيحب، شوفتوا الرجولة؟.. إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين»، لتتوجه على الفور لأحد أقسام الشرطة التابعة لها وتحرر بلاغًا ضده، وفقا لما ذكرته عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام».

العقوبة القانونية المتوقعة لزوج آمال أبو المجد

وتنص المادة 242 من قانون العقوبات على أنه إذا حدث الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة السابقة يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز 200 جنيه مصري.

أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري.

أزهري: معيار الرجولة الحقيقي في الإسلام لا يقوم على العنف

وصرح الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف في لقاء تليفزيوني سابق، أن معيار الرجولة الحقيقي في الإسلام لا يقوم على العنف ضد المرأة، بل يقوم على إكرام المرأة، فلا يوجد أي آية في القرآن الكريم تدعو إلى العنف ضد المرأة كما يدعي البعض، ولا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًّا، مشيرًا إلى أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «استوصوا بالنساء خيرا».