شاب ينهي حياته في إمبابة لمروره بأزمة نفسية

أقدم شاب على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية بمنطقة إمبابة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ

كانت البداية عندما تلقى المقدم مؤمن فراج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بإنهاء حياته داخل مسكنه في إمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الشاب أنهى حياته لمروره بأزمة نفسية، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية.

نقل الجثة إلى المشرحة

وتم إخطار اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، التي قررت تشريحها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.