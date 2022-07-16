 «الصحة»: «كل من مر عليه 6 أشهر بعد الجرعة الثالثة يقدر ياخد الرابعة»

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن التطعيم بالجرعة التنشيطية الرابعة الخاصة بفيروس كورونا لمن أخذ 3 جرعات، وجرى تحديد المدة البينية لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة أو الرابعة 3 أشهر فقط.

تعليمات للحصول على الجرعة الرابعة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تلفزيونية: «أي حد أكبر من 65 سنة أو عنده أحد الأمراض المزمنة أو نقص في المناعة يستطيع مينتظرش حتى الـ6 أشهر، اللي عدى عليه 3 شهور يستطيع أن يتلقى الجرعة، وكل من مر عليه 6 أشهر يقدر ياخد الجرعة الرابعة».

وتابع: «بعتنا منشور لكل الإدارات الخاصة بالمحافظات بنقولهم أي حد يجيلكم وتتأكدوا إنه أخد الجرعة الثالثة يستحق الجرعة الرابعة إذا مر 6 أشهر دون انتظار رسالة، الناس تنزل وتتجه لأقرب مكان للتطعيم والحصول على الجرعة».

97% إصابات كورونا في مصر من أوميكرون

وأوضح أن متحور أوميكرون هو السائد في العالم حاليا، و98% من الحالات مصابة بأوميكرون، كما أن حوالي 97% من حالات كورونا في مصر حاليا مصابة من أوميكرون.