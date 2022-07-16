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 «الصحة»: «كل من مر عليه 6 أشهر بعد الجرعة الثالثة يقدر ياخد الرابعة»

كتب:

محمد عزالدين
01:13 ص | السبت 16 يوليو 2022
الدكتور خالد عبدالغفار

الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن التطعيم بالجرعة التنشيطية الرابعة الخاصة بفيروس كورونا لمن أخذ 3 جرعات، وجرى تحديد المدة البينية لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة أو الرابعة 3 أشهر فقط.  

تعليمات للحصول على الجرعة الرابعة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال تصريحات تلفزيونية: «أي حد أكبر من 65 سنة أو عنده أحد الأمراض المزمنة أو نقص في المناعة يستطيع مينتظرش حتى الـ6 أشهر، اللي عدى عليه 3 شهور يستطيع أن يتلقى الجرعة، وكل من مر عليه 6 أشهر يقدر ياخد الجرعة الرابعة».

وتابع: «بعتنا منشور لكل الإدارات الخاصة بالمحافظات بنقولهم أي حد يجيلكم وتتأكدوا إنه أخد الجرعة الثالثة يستحق الجرعة الرابعة إذا مر 6 أشهر دون انتظار رسالة، الناس تنزل وتتجه لأقرب مكان للتطعيم والحصول على الجرعة».

97% إصابات كورونا في مصر من أوميكرون

وأوضح أن متحور أوميكرون هو السائد في العالم حاليا، و98% من الحالات مصابة بأوميكرون، كما أن حوالي 97% من حالات كورونا في مصر حاليا مصابة من أوميكرون.

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