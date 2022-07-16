السعودية وأمريكا توقعان 18 اتفاقية في مجالات الفضاء والصحة والاتصالات

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، السعودية مذكرة تعاون مشترك في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية والبحوث، كما وقع الجانبان شراكة في مجالات الطاقة النظيفة.

الاتفاقيات شملت الجيلين الخامس والسادس

ووقعت السعودية والولايات المتحدة 18 اتفاقية ومذكرة تعاون شملت مجالات تقنيات الجيلين الخامس والسادس في شبكات الاتصالات، فيما شملت الاتفاقيات بين البلدين الفضاء والاستثمار والطاقة والصحة والاتصالات.

توقيع مذكرة تعاون مع شركة «آي بي أم» الأمر يكية

بدورها، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، توقيع مذكرة تعاون مع شركة «آي بي أم» الأمريكية، فيما أشارت قناة «العربية» الإخبارية، إلى توقيع 13 اتفاقية بين وزارة الاستثمار السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع مع شركات أمريكية

من جانبها، وقعت «الهيئة السعودية للفضاء» والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية المعروفة باسم «ناسا» توقعان اتفاقية لاستكشاف القمر والمريخ

الكاظمي: العراق لن يكون منطلقا لتهديد دول الجوار

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه لا يمكن لبلاده أن تكون منطلقًا لتهديد أي من دول الجوار.

وفي وقت سابق، أوضح رئيس الوزرءا العراقي، أن بلاده لم ولن تكون، في أي محور أو حلف عسكري، والمصلحة الوطنية هي الهدف من هذه اللقاءات.