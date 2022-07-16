3 كوارث حول العالم بينها تحطم طائرتين تسفر عن مقتل 10 أشخاص

شهدت 3 دول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أبرزها تحطم طائرتان، في روسيا والمكسيك، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، فيما لقى شخص مصرعه جراء حرائق الغابات في شمالي المغرب.

في روسيا، تحطمت طائرة خفيفة من طراز«أيه إن 2»، إثر اصطدامها بأسلاك الكهرباء أثناء هبوطها، في إقليم كراسنودار الواقع جنوبي روسيا، وقال فرع وزارة الطوارئ الروسية في الإقليم، إنه تلقى معلومات تفيد بأن طائرة تحطمت في منطقة نوفوكوبانسكي، قرب قرية بروتشنو أوكوبسكايا.

«الطوارئ الروسية» تنفي وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية

ونفت الوزارة الروسية، وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية في منطقة حادث تحطم الطائرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وفي المكسيك، لقى 9 أشخاص مصرعهم جراء تحطم مروحية عسكرية من طراز «بلاك هوك» في ولاية «سينالوا» الواقعة غربي البلاد.

وأشارت قناة «تيليفيسا» المكسيكية إلى أن المروحية تابعة للقوات البحرية المكسيكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

احتراق حوالي 70 منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة

وفي المغرب، لقى شخص مصرعه، في «منطقة العرائش» جراء حرائق الغابات في شمالي المغرب منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأشار تقرير غير نهائي، إلى تدمير ما لا يقل عن 1600 هكتار «1 هكتار = 10000 متر مربع = 2471 فدان»، من الغابات في ولايات: «العرائش- تطوان-الوزان -تازة».

واحترق حوالي 70 منزلاً في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، ونفقت نحو 100 رأس ماشية، وأجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب، 1100 عائلة على إخلاء حوالي 15 قرية في المناطق المتضررة في العرائش، كما جرى إجلاء حوالي 645 من السكان في تازة وتطوان.

من جانبها، أشارت السلطات المغربية، إلى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في «العرائش».

من جانبه، قال الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء البروفيسور الطيب بومعزة، إن البلاد لا تزال محظوظًة لأن عدد الحرائق المسجلة ضئيل مقارنة بمتوسط ​​المساحة المحترقة في الدول الأخرى، خاصة حول البحر المتوسط​، في ظل ظروف مماثلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام مغربية.