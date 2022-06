قتلى وجرحى في تحطم طائرة عسكرية روسية.. «فيديو»

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية بمنطقة «رازيان»، على بُعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو.

ووفقًا لبيان صادر عن خلية الأزمة التي شكلها حاكم المنطقة وأوردته وكالة «إيتار تاس»، للأنباء أفادت معلومات أولية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث طائرة في منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع في مدينة ريازان.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء «فرانس برس»، أوضح البيان أن 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى بحالات متفاوتة لكن وضعهم مستقر عموما.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع ونقلته وكالات الأنباء الروسية: «خلال رحلة تدريب في طائرة من دون حمولة، قرر الطاقم الهبوط بسبب عطل تم تحديده في المحرّك. دُمّرت الطائرة بشكل جزئي عندما لامست الأرض»، مشيرًا إلى أن أفراد الطاقم الذين جُرحوا نُقلوا إلى المستشفى.

والطائرة التي تحطمت هي طائرة شحن عسكرية من طراز «ايليوشين اي ال-96»، التي بدأ تصنيعها في الاتحاد السوفيتي في نهاية ستينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة «ايتار تاس»، الروسية، أن الطائرة تحطمت في حقل قريب جدا من مبان سكنية قرب طريق سريع، ما تسبب بحريق أُخمد فيما بعد. فيما نقلت وكالة «ريا نوفوستي»، عن شاهد قوله إن الحادث حصل قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، ولم تعطِ السلطات تفاصيل عن مسار الطائرة.

