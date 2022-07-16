جيش الاحتلال: استهدفنا أكبر المواقع لإنتاج مواد أساسية للصواريخ في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف منشأة تحت أرضية تابعة لحركة «حماس» لإنتاج مواد صاروخية في وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بـ 10 صواريخ موقعا بمنطقة «الشيخ عجلين» جنوب غربي مدينة غزة، وآخر في غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع، فيما قال شهود إن الموقع يستخدم كمعسكر تدريب، ما أدى إلى تدميرهما وإلحاق أضرار بالممتلكات المجاورة

جيش الاحتلال يحمل «حماس» المسؤولية عن إطلاق الصواريخ

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الموقع المستهدف كان من أكبر وأهم المواقع في قطاع غزة لإنتاج مواد أساسية للصواريخ، مشيرا إلى أن الهجوم سيؤثر بشكل كبير في صناعة الصواريخ. وحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حركة «حماس» المسؤولية عن إطلاق الصواريخ، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن فجر اليوم السبت، رصده إطلاق صاروخين من غزة باتجاه «عسقلان»، مشيرا إلى اعتراض منظومة «القبة الحديدية»، لأحد الصاروخين، بينما سقط الآخر في منطقة مفتوحة قرب عسقلان.

دوي صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل مرتين

وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في جنوبي إسرائيل مرتين للتحذير من صواريخ، فيما أشاتر صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، إلى توجه السكان إلى الملاجئ.

من جانبه، قال المتحدث باسم «حماس»،، فوزي برهوم، إن قصف إسرائيل على غزة، يعكس حجم دعم وتشجيع «واشنطن» الذي تلقته سلطات الاحتلال لاستمرار عدوانه وارتكاب جرائمه.

ويواصل المعتقلان الفلسطينيان، رائد ريان، لليوم 101، وخليل عواودةه لليوم الـ15 بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري وسط ظروف صحية خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية.