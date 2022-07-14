قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات، إن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات صناعي، لم يحدد بعد، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات، موضحا أن موعد التنسيق يكون بعد انطلاق تنسيق طلاب الثانوية العامة 2022، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية، إذ تبدأ بالتزامن مع المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات، وأولى خطوات التنسيق الخاصة تبدأ بإتاحة تسجيل الرغبات 2022.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات صناعي

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات صناعي كما كانت العام الماضي، دون تغيير وفقا لقرارات الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، موضحة أن أبرز القواعد هو تخصيص 75 رغبة لكل طالب خلال أعمال التسجيل للرغبات، وكذلك تخصيص نسبة 80% من المقاعد بالجامعات التكنولوجية للطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية وفقا للتخصصات، بجانب تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10 من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بالكليات من حملة الثانوية العامة المصرية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتابعت المصادر بوزارة التعليم العالي، أنه وفقا لقواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نظام 5 سنوات صناعي، يجرى قبول الطلاب الـ50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية و التعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها، مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا خلال مراحل التنسيق وأعماله.