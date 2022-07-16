تحذير لقائدي السيارات من 18 مخالفة.. الغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه

يرغب العديد من قائدي المركبات في التعرف على قيمة مخالفات المرور، وفقًا لقانون المرور الجديد، والذي غلّظ العقوبات والغرامات المالية على كل المخالفين لقواعد المرور من أجل الحد من كوارث وحوادث المرور المروعة، ووقف نزيف الأسفلت.

غرامات المخالفات المرورية.. تصل إلى 50 ألف جنيه

وتستعرض «الوطن» القائمة الكاملة لمخالفات المرور والغرامات المالية، والتي تختلف بحسب كل مخالفة، وتبدأ من 100 جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وهي كالتالي:

1 - مخالفة تركيب زجاج ملون: غرامة 2000 جنيه.

2 - مخالفة الإضرار البيئي: غرامة 2000 جنيه.

3 - ترك السيارة في صفٍ ثانٍ بالأماكن المسموح بالانتظار بها 2000 جنيه.

4 - استعمال أجهزة من شأنها أن تؤثر على الرادار: غرامة من 1500 جنيه إلى 3000 جنيه.

5 - مخالفة السير في عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه.

6 - استخراج رخصة قيادة بدلاً من الملغاة: غرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه.

7 - عقوبة تجاوز السرعة المقررة على مختلف الطرق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

8 - عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من خلال المرور: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

9 - السير دون فرامل: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

10 - عدم اتباع تعليمات كل رجال المرور: غرامة من 100 جنيه وحتى 500 جنيه.

11 - ترك المركبة ما يتسبب في توقف حركة المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.

12 - عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة: غرامة 300 جنيه.

13 - عدم الاهتمام بالمصابين على مختلف الطرق: غرامة 100 جنيه.

14 - عقوبة الاعتداء على أي من رجال المرور: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

15 - ارتكاب فعل فاضح أو مخل بالآداب: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.

16 - انبعاث رائحة كريهة من داخل المركبة: غرامة من 500 إلى 1500 جنيه.

17 - التسبب في تعطيل حركة المرور بالطرق: غرامة من 500 إلى 1500 جنيه.

18 - نقل سلع أو أدوات يكون محظور تداولها أو نقلها: غرامة 50 ألف جنيه.