على مدار الساعات القليلة الماضية، ازداد البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر يوليو 2022 عبر محركات البحث الاجتماعي، حرصا منهم على معرفة قيمة الفاتورة الخاصة بهم لسدادها منعًا لانقطاع الخدمة الخاصة بتليفون المنزل الخاص بهم.

وتسعى بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر إلى تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر يوليو 2022، وفق الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات، التي جاءت كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم لشهر يوليو 2022

- تتيح الشركة المصرية للاتصالات للعملاء فرصة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الرسمي الخاص بها، ليقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى الموقع من هنــــا.

- ثم يختار العميل بعد ذلك الأيقونة التي تمكنه من الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، بالضغط على «دفع فاتورة التليفون الأرضي».

- لتظهر أما العميل الصفحة الخاصة بإدخال بعض البيانات حتى يتم ظهور قيمة الفاتورة، التي تتمثل في «كود المحافظة، رقم التليفون الأرضي».

- وبعد الانتهاء من إدخال كود المحافظة ورقم الهاتف والتأكد من صحتهم، يضغط العميل على «اظهر الفواتير»، حتى تظهر له قيمة الفاتورة الخاصة به.

خطوات دفع الفاتورة عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

- وتتيح الشركة المصرية للاتصالات أيضا فرصة دفع الفواتير الخاصة بالتليفون الأرضي من خلال عدة منافذ مختلفة، والتي لا تفرض على العميل الذهاب إلى إحد فروع شركات الاتصالات، وتتمثل تلك المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع.

- يقوم الراغب في دفع الفاتورة عن طريق الفيزا كارد بالضغط على أيقونة «سداد» التي تظهر له.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على «ادفع» التي تظهر أعلى يسار الصفحة، ليظهر أمام العميل الخانة الخاصة بإدخال البريد الإلكتروني، ثم يقوم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالفيزا لإتمام عملية الدفع.