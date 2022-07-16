برقم واحد.. تخلص من كل الاشتراكات غير المرغوب فيها عبر الموبايل

إذ نفد رصيدك أو ترغب في إلغاء كل خدمات المسابقات، وإلغاء خدمات القيمة المضافة التي تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومي أو شهري كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات الترفيهية.

كيفية الاستعلام عن أو إلغاء خدمات الترفيه

ما عليك إلا أن تطلب الكود المختصر المجاني الذي أطلقه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات *155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات كل هذه الخدمات، إذ أطلق الجهاز هذه الخدمة بعد رصد شكاوى المستخدمين المتعلقة بهذه النوعية من الخدمات، التي تتضمن الاشتراك دون علم وارتفاع تكلفة هذه الخدمات على المستخدمين.

أكّد الجهاز القومي لتنظيم، أن حماية حقوق المستخدمين أحد الأهداف التي يحرص عليها الجهاز طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وذلك من خلال تطبيق سياسات الدولة لتطوير ونشر خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمختلف أنواعها في إطار من المنافسة الحرة وعلانية المعلومات وحماية حقوق المستخدمين.

مصر من أوائل الدول التي اهتمت بوضع أًسس لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات

وأضاف الجهاز عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنَّ مصر من أوائل الدول التي اهتمت بوضع أًسس لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي، وتقوم استراتيجية حماية حقوق المستخدمين التي اعتمدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن رؤيته على محورين أساسيين.

وأوضح أنَّه تمّ وضع القواعد التي تضمن حماية حقوق المستخدمين بما يكفل توفير أحدث الخدمات بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء تلك الخدمات، وتوعية المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم ليكونوا قادرين على اختيار أنسب الخدمات ومقدميها بكل شفافية، وإعلامهم بحقهم الذي كفله لهم القانون والتراخيص الصادرة لمقدمي الخدمة في الشكوى عند وجود مخالفة لأحد بنود التعاقد أو وجود أي خلل في الخدمة المقدمة لهم.