أسعار السيارات الجديدة اليوم.. تبدأ من 120 ألف جنيه

شهد سوق السيارات الجديدة ارتفاعا في الأسعار لعدة أسباب، منها انتشار فيروس كورونا، الذي أدى إلى وجود عمليات إغلاق في دول العالم، إضافة إلى أزمة الرقائق الإلكترونية، وذلك بحسب ما قاله عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، أنّ السبب الثالث هو الحرب الأوكرانية الروسية، وعمليات التضخم في الأسعار، ما أسفر عن رفع أسعار الفائدة في البنوك.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن» أسعار السيارات الحديثة، من موديلات 2020 والتي يبدأ سعرها من 120 ألف جنيه.

أسعار السيارات اليوم

زوتي Z100 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال.

قوة المحرك: 1000 CC.

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات 120,000 جنيه.

سوزوكي ألتو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال.

قوة المحرك: 800 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 121,000 جنيه.

سوزوكي إسبريسو 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / فول أوبشن.

قوة المحرك: 1000 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 146,900 جنيه.

بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Standard.

قوة المحرك: 1300 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 166,900 جنيه.

زوتي Z300 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / Luxury.

قوة المحرك: 1500 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 167,990 جنيها.

سوق السيارات

سوزوكى سويفت ديزاير 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال

قوة المحرك: 1200 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات

171,900 جنيه

شانجى M50 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة : مانيوال / توب لاين

قوة المحرك: 1500 CC

السعر المتداول فى سوق السيارات

189,000 جنيه

أسعار السيارات الجديدة

لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / صالون.

قوة المحرك: 1600 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 194,500 جنيه.

رينو لوجان 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة: مانيوال / E1.

قوة المحرك: 1600 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 195,000 جنيه.